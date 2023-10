Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la ville de Sintra fait désormais partie des incontournables du Portugal. Les ruelles, les châteaux ou encore les légendes qui circulent sur la cité ont forgé son histoire qui séduit aujourd’hui des milliers de visiteurs.

Itinéraire à Sintra

Sintra se trouve au Nord-Ouest de Lisbonne, dans la province d’Estrémadure, et bénéficie d’un climat unique permettant une végétation exceptionnelle. Entre charme naturel et bâtiments centenaires, on se croirait presque sorti d’un roman ou d’un conte aux histoires les plus incroyables. La visite de la ville se fait souvent lors d’un itinéraire au départ de la capitale portugaise ou bien des villes côtières, car en effet, s’y arrêter (au minimum une journée) afin d’admirer les beautés et secrets de l’endroit est un incontournable du pays.

Une terre mythique et légendaire

Ne serait-ce que la route qui mène à la ville, sinueuse, perdue et entourée d’arbres si haut, qu’ils cacheraient presque le soleil, donne une impression unique. Sintra est véritablement une terre de légendes, en effet on y trouverait beaucoup de gens pratiquant des rituels magiques, on raconte même qu’une bergère muette aurait retrouvé sa voix grâce à une « dame lumière ». Les vieilles bâtissent à découvrir en parcourant les ruelles de la ville ne font qu’agrémenter l’atmosphère si particulière.

Les incontournables de Sintra

Le Castelo da Pena

Vous ne verrez nul part ailleurs un tel endroit, impressionnant par sa grandeur, son architecture, son originalité et son mélange de style. Ancienne résidence d’été de la famille royale portugaise, le Castelo da Pena est surréaliste. Il surplombe la ville, perché au sommet de la montagne, et donne de ce fait une vue imprenable sur la cité. La visite est surprenante, on y découvre de multiples cours intérieures, des pièces somptueuses (la salle arabe, la salle de bal, la chapelle..) chacune ayant son propre style et sa propre originalité. Afin de rejoindre la porte du château il vous faudra parcourir les jardins ombragés, et une bonne marche pentue (bonne condition physique et chaussures adaptées, requises!), sinon il y a une petite navette (payante) qui vous amènera directement, mais vous n’aurez pas le plaisir d’admirer comme il se doit les jardins.

Le tarif adulte est de 12€, l’entrée enfant est de 9€

Palais de la Regaleira

Situé dans le centre historique, le Palais de le Regaleira (appelé aussi Quinta da Regaleira), est un autre haut-lieu extraordinaire de la ville de Sintra. Admirable lui aussi pour son architecture, le bâtiment a été rénové en 1998, ce qui permet aujourd’hui à ses visiteurs d’admirer les détails d’origine. On se croirait ici aussi sorti tout droit d’un compte effrayant. Le palais est construit sur plusieurs niveaux avec 3 étages en hauteur et 2 en sous-sol. On y découvre différentes salles comme la salle de chasse, les chambres privées, ou encore la salle du roi. Le réel point fort de l’endroit sont les jardins, entretenus, agrémentés et divers. On s’y ballade parcourant les passages sous terrains secrets, les grottes tout ça au travers d’arbres gigantesques. Enfin le dernier moment fort de votre visite, sera lorsque vous découvrirez le puits initiatique, profond de plus de 27 mètres, pour une expérience unique sous-terre.

Le tarif d’entrée est de 7.50€

Le centre – ville

Le centre ville est si pittoresque qu’il est lui aussi un incontournable. Partez à la rencontre des petits commerçants, découvrez en montant dans les hauteurs de très beaux points de vues très intéressants pour les passionnés de photos, et perdez vous dans les ruelles, car c’est là que vous ferez les plus belles rencontres et découvertes. Aussi, accordez vous une pause dans l’endroit le plus réputé de la ville la Pastelaria « Piriquita » afin de déguster les spécialités culinaires de la ville : tout d’abord les Queijadas, des tartelettes au fromage saupoudrées de cannelle, les Travesseiros, des flans fourrés à la confiture, ou encore pour les plus téméraires la liqueur de Cerise, appelée « ginjinha » .

Vous l’aurez compris, Sintra est une ville incontournable lors d’un itinéraire au Portugal, à proximité de la capitale. Que ce soit pour la faune exceptionnel, pour l’aspect culturel, ou juste pour occuper une journée lors de votre voyage, vous ne serez pas déçu. La ville au charme si exceptionnel se visite facilement en une journée, ou maximum deux jours pour les globtrotteurs qui prennent leur temps. Pour rejoindre la ville, vous pourrez soit prendre le train direct depuis Lisbonne, ou bien faire le trajet en voiture, bien qu’il soit tortueux.